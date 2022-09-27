Öğrenci affı bir kez daha hakkında en çok arama yapılan günün konuları arasında bulunuyor. Son olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan gelen öğrenci affı açıklamaları sonrası gün itibariyle öğrenci affının çıkıp çıkmadığı gündem oldu. İşte, ayrıntılar...