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Öğrenci affı çıktı mı? Lisans - Yüksek Lisans - Doktora Öğrenci affı ne zaman çıkacak? İşte öğrenci affında son durum 2022

Öğrenci affı çıktı mı? İşte öğrenci affında son durum 2022

Öğrenci affı ile ilgili araştırmalar bir kez daha artış gösterdi. Söz konusu durumdan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci; öğrenci affı çıktı mı ve son durum nedir gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora'da öğrenci affı ile ilgili son gelişmeler...

27.09.2022 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Öğrenci affı bir kez daha hakkında en çok arama yapılan günün konuları arasında bulunuyor. Son olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan gelen öğrenci affı açıklamaları sonrası gün itibariyle öğrenci affının çıkıp çıkmadığı gündem oldu. İşte, ayrıntılar...

  • ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

    Öğrenci affı ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve öğrenci affı başvuru sonuçları açıklanmaya başlandı.

    Başvuruda bulunan kişilere sonuçları mesajla bildiriliyor.

  • ÖĞRENCİ AFFI ÇIKANLAR AKBİL KULLANABİLECEK Mİ?

    Öğrenci affından faydalanan öğrencilerin yeniden akbil kullanıp kullanmayacağı da merak edilen konular arasında.

    Edinilen bilgiye göre öğrenci affı ile geri dönen öğrenciler; yaş durumuna göre öğrenci akbili kullanma hakkına sahip olabilecek ancak söz konusu yaş aralığı henüz belli değil.

  • ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

    Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak. Henüz başvuru şartları açıklanmadı. 2018 yılında yapılan öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttı.

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