OGM personel alımı ne zaman? 2025 OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı yapacağını duyurdu. 162 engelli ve 100 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 262 aday istihdam edilecek. Başvuru yapmak isteyenler OGM personel alımı tarihi, şartlarını merak ediliyor. OGM personel alımının İŞKUR ekranı üzerinden başvurular gerçekleşecek. Peki OGM personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar
OGM personel alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışmak isteyen vatandaşlar Orman Genel Müdürlüğü 2025 OGM personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Başvurular 29 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Kura tarihi ve yeri ise İŞKUR’un açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden duyurulacak. İşte, 2025 OGM personel alımı ile ilgili bilgiler
OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
OGM’nin taşra teşkilatında istihdam edilecek toplam 262 daimi işçi için başvuru süreci 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacak.
Başvuruların ardından adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Her kadro için ilan edilen sayıdan 4 katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.
Kura tarihi ve yeri, İŞKUR’un açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden duyurulacak.
OGM 262 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2.Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,
8.İlgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuna sahip olmak,