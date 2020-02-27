OGM Ormanspor, turnuvaya veda etti

Fransa'nın Landes kentindeki François-Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya atak başlayan Basket Landes, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 43-29 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını açan ev sahibi ekip, üçüncü periyotunu 71-46 önde kapattığı karşılaşmadan 102-64 galip ayrıldı ve üst tura yükseldi.

Basket Landes'ten Mamignan Toure, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu.

OGM Ormanspor, Ankara'da yapılan ilk maçı da 82-79 kaybetmişti.