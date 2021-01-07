Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı OGM Ormanspor'a transfer olan 34 yaşındaki skorer oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi.

Hardy, bu sezon ligde 12 maçta forma giyip 9,1 sayı ortalaması yakaladı.