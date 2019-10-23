Karşılaşmaya iyi başlayan OGM Ormanspor, hücumda Angelica Robinson ile etkili olarak 16-9 öne geçti. Daha sonra hücuma çıkarken üst üste top kayıları yapan Türk ekibi, ilk periyodu 28-24 geride tamamladı.

İkinci periyodun başında tempoyu yükselten ve özellikle Bojovic ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan CCC Polkowice, 13 sayılık (34-47) farka ulaştı. Polonya ekibi karşısında 10-2'lik seri yakalayan OGM Ormanspor, farkı 5 sayıya indirdi: 44-49.

Devre arasına 49-44 önde giren konuk takım, üçüncü periyodu da 69-62 üstün tamamladı. Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken OGM Ormanspor, bitimine 23 saniye kalan Ogunbowale ile skora denge getirdi: 82-82. Müsabakanın normal süresi bu skorla tamamlandı.

OGM Ormanspor, ilk uzatma devresi sonunda Polonya temsilcisini 89-85 mağlup etti. Ogunbowale, 38 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Ligin ilk haftasında da deplasmanda İsveç'in A3 Basket takımını 109-65 yenen Türk temsilcisi, grupta 2'de 2 yaptı.

OGM Ormanspor, gruptaki 3. maçında 30 Ekim Çarşamba günü bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol'a konuk olacak.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ),Ervin Koci (Arnavutluk),Ori Shalhavi (İsrail)

OGM Ormanspor: Angelica Robinson 20, Paris 16, Nilay Kartaltepe, Pelin Bilgiç 9, Ogunbowale 38, Damla Gezgin 6, Yeliz Doğan

CCC Polkowice: Danielle Robinson 16, Conde 16, Filip 9, Gajda 11, Spanou 8, Bojovic 17, Stallworth 8, Naczk

1. Periyot: 24-28

Devre: 44-49

3. Periyot: 62-69

Normal süre: 82-82