20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
OGM Ormanspor: 81 - Frutti Extra Bursaspor: 82
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Halit Can Cihan
OGM Ormanspor: Kikanovic 8, Babic 9, Dorukhan Engindeniz 16, Cevher Özer 14, Warren 17, Kloof 4, Christmas 6, Caner Ercan 7
Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 6, Riley 5, Freeman 23, Christopher James Jones 22, Perry James Jones 16, Tevfik Akdamar, Ender Arslan 10, Erbil Eloğlu, Evren Büker, Tuğberk Gedikli
1. periyot: 25-21
Devre: 44-34
3. periyot: 60-58
Karşılıklı basketlerin ardından periyodun ilk 5 dakikası Bursaspor'un 13-12 üstünlüğüyle geçildi. Skorun 15-15 ve 18-18'de eşitlendiği 1. periyotta ev sahibi ekip, Babic, Kloof ve Christmas ile hücumda etkili oldu. Periyot, OGM Ormanspor'un 25-21 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci periyotta hücumda etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, 1 dakika geride kalırken skoru 30-21 yaptı ve rakibine mola aldırdı. Perry James Jones, Ender Arslan ve Kloof ile basketler üreten misafir ekibe, Warren ve Cevher Özer ile yanıt veren OGM Ormanspor, periyodun son 4 dakikasına 39-31 önde girdi. Bursa temsilcisinin dış atışları tercih ettiği ev sahibi ekibin ise boyalı alanda etkili olmaya çalıştığı ilk yarının sonunda soyunma odasına OGM Ormanspor'un 44-34 üstünlüğüyle gidildi.
OGM Ormanspor, maçın ikinci yarısına da boyalı alandan basketler üreterek başladı. Bursa temsilcisi, Cevher ve Christmas ile hücumda etkili olan ev sahibi ekibe Christopher James Jones'in boyalı alandan bulduğu sayılarla yanıt verdi. Periyodun ilk 5 dakikası OGM Ormanspor'un 56-42 üstünlüğüyle geçildi. Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi ekibin boş hücumlarını "cezalandırdı" ve skor 59-55'te periyodun bitimine 1.52 dakika kala rakibine mola aldırdı. Periyot, ev sahibi ekibin 60-58 üstünlüğüyle sona erdi.
Dördüncü periyoda ev sahibi ekibin boş hücumları sonrasında geliştirdiği hızlı ataklarda basketler üreterek başlayan Frutti Extra Bursaspor, 1 dakika geride kalırken 61-60 öne geçti. Karşılıklı basketlerin ardından periyodun ilk 5 dakikası ev sahibi ekibin 71-70 üstünlüğüyle geçildi. Dorukhan ve Kikanovic ile hücumda etkili olan OGM Ormanspor, bitime 1.45 dakika kala skor 79-74'te Bursa ekibine mola aldırdı. Bitime 42.8 saniye kala Ender Arslan'ın boyalı alanın dışından basketiyle 80-79 öne geçen Frutti Extra Bursaspor'a ev sahibi ekip Warren ile yanıt verdi. Freeman'ın basketi sonrası bitime 11.6 saniye kala mola alan OGM Ormanspor, son hücumu Warren ile iyi kullanamadı ve maçı Frutti Extra Bursaspor 82-81 kazandı.
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