Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Xhelal Mümini (Kosova), Dragos Alin Nicolae (Romanya)

OGM Ormanspor: Robinson 11, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 6, McCowan 19, Lucet 8, Meltem Avcı 2, Damla Gezgin 18, Nazlı Gökdemir

Ludovika-FCSM Csata: Simon 2, Horvath 8, Lelik 9, Zele 17, Carey 7, Balogh, Gyongyosi 4, Hegedüs 2, Toman 2, Böröndy 1

1. Periyot: 17-15

Devre: 34-25

3. Periyot: 52-31