Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: AJelena Smiljanic (Sırbistan), Pavel Fuska (Slovakya), Goran Stojancevic (Bosna Hersek)

OGM Ormanspor: Robinson 23, Lucet 10, Sevgi Uzun 16, McCowan 12, Nazlı Gökdemir 2, Meltem Avcı 2, Nilay Kartaltepe 3

Valencia Basket: Ouvina 10, Alen 15, Casas 4, Gil 10, Guelich 10, Segura, Salvadores, Romero 9, Davis 8

1. Periyot: 12-26

Devre: 29-35

3. Periyot: 54-51