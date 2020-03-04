Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç

OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 12, Nilay Kartaltepe, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14

Beşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 14, Bahar Çağlar 21, Elif Bayram, Snytsina 14, Middleton 6, Elif Emirtekin 19

1. Periyot: 18-19

Devre: 32-42

3. Periyot: 47-56

Beş faulle çıkan: 39.56 Pelin Derya Bilgiç (OGM Ormanspor)