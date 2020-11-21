OGM Ormanspor: 64 - Darüşşafaka Tekfen: 80

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu

OGM Ormanspor: Holloway 16, Hagins 10, Kidd 13, Kadir Bayram 5, Cevher Özer 4, Kikanovic 16, Efe Ergi Tırpancı, Yiğit Baran Sarıkaya, Sinan Mertcan Gerhardt

Darüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu, Berk Demir 17, Andrews 8, Doğuş Özdemiroğlu 14, Jerrett 12, Buford 2, Sinan Güler 16, Luther 8, Gillon 3, Doruk Dora, Troy Selim Şav, Görkem Doğan

1. Periyot: 17-26

Devre: 36-47

3. Periyot: 50-63