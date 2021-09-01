"Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor" açıklaması yapan Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli'deki Munzur Milli Parkı'nda çıkan yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ile müdahale edildiğini, Bingöl'ün Sarıtosun bölgesindeki yangına ise 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ile müdahale edildiğini bildirdi.

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