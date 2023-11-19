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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğluyla tartışan baba öldü

        Oğluyla tartışan yaşlı adam hayatını kaybetti

        Elazığ'da oğluyla tartışan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın şizofreni hastası olduğu öğrenilen oğlu gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:36
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        Oğluyla tartışan baba öldü
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        Elazığ'ın merkeze bağlı Yukarı Çakmak köyünde meydana gele olayda, 4 çocuk babası Cemil T. (73) ve oğlu Ü.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

        İddiaya göre, tartışma sonrasında yaşlı adam yere düşerek hareketsiz kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Cemil T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ŞİZOFRENİ HASTASI OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli ölüm üzerine jandarma ekipleri, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ü.T.'yi gözaltına aldı. Yaşlı adamın kalp krizi mi yoksa oğlunun müdahalesiyle mi hayatını kaybettiği otopsi sonrasında belirlenecek.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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