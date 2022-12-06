Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Oğluyla saldırıya uğrayan baba öldü

Uşak'ta oğluyla saldırıya uğrayan baba kurtarılamadı

Uşak'ta, park halindeki otomobilinde oturan Ercan A. ile aracında yanındaki oğlu silahlı saldırıya uğradı. Husumetli olduğu kişinin kurşun yağmurunda yaralanan baba ve oğlu ağır yaralandı. Dün meydana gelen olayın ardından hastanede tedaviye alınan yaralılardan baba, bugün hayatını kaybetti

Giriş: 06.12.2022 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
Oğluyla saldırıya uğrayan baba öldü
Oğluyla saldırıya uğrayan baba öldü
0:00 / 0:00
AA

Uşak'ta, dün oğluyla silahlı saldırıya uğrayan baba, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sivaslı ilçesi Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde dün meydana geldi. Park halindeki otomobilde oturan Ercan A. ve aracın yanındaki oğlu E.A., Ercan A.'nın husumetlisi olduğu iddia edilen Z.Ö.'nün silahlı saldırısında ağır yaralandı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA KURTARILAMADI

Ercan A., tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Ercan A.'nın oğlu E.A.'nın ise aynı hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ZANLI GÖZALTINDA

Polislerce gözaltına alınan Z.Ö.'nün ifadesinde, aynı köyde yaşadıkları Ercan A. ile aralarında 2015 yılında ev ve arabasının yakılması nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te metruk iki villada yangın
Pendik'te metruk iki villada yangın
Oktay, vekillerin soru ve eleştirilerini yanıtladı
Oktay, vekillerin soru ve eleştirilerini yanıtladı
Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı
Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.