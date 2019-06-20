Mahalleli büyük korku yaşadı

20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, dün Esenyurt Örnek mahallesi 1389 sokakta öğlenden sonra meydana geldi. İddiaya göre, Haydar O. isimli baba, evde oturduğu sırada oğluna ait araca yazılmış trafik cezası tebligatının eve gelmesiyle küplere bindi. Telefon ile oğlu Hakan O.'yu arayan baba oğluna hemen eve gelmesini söyledi.
Bir turizm acentasında şoför olarak görev yapan Hakan O. durumu anlamak için işten erken çıkarak eve geldi. İHA'nın haberine göre, oğlunun eve gelmesiyle birlikte baba Haydar O. oğlu Hakan O.’ya hakaret etmeye başladı. Bin 800 TL trafik cezasını nasıl ödeyeceklerinin hesabını soran baba ile oğul arasında sözlü tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma kavgaya dönüştü, baba ve oğul birbirine girdi.
DEMİR SOPAYLA ARABANIN CAMLARINI İNDİRDİ
Sinirle evi terk eden Hakan O. şirketin aracına binerek mahalleden uzaklaştı ancak babanın öfkesi dinmemişti. Eline metal sopa alan öfkeli baba aşağıya inerek oğluna ait olan araca zarar vermeye başladı. Önce kaportasına vuran baba daha sonra aracın tüm camlarını tuzla buz etti. Bununla da kalmayan baba, öfkesine hakim olamayarak mahallenin ortasında sinir krizi geçirip kendini yerden yere attı. Olayı gören komşular önce baba Haydar O.'ya müdahale ettiler daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler.
Sağlık ekipleri Haydar O.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tedavisine devam etmek için polis ekipleri tarafından sedyeye kelepçelenen baba, Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayı haber alıp eve gelen Hakan O. ise gördükleri karşısında şoke oldu. Babasının sinir hastası olduğunu belirten Hakan O, "Babam ile eve gelen bin 800 TL’lik trafik cezası yüzünden tartıştık. Ben de evi terk ettim. Benim gitmemle beraber eline sopa alarak aşağıya inip arabaya zarar vermiş. Daha sonrada sinir krizi geçirmiş" diye konuştu.
SİNİR KRİZİ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Oğlunun yediği bin 800 TL’lik trafik cezasına sinirlenen ve sinir krizi geçirip mahalleyi birbirine katan baba Haydar O.’nun o anları güvenlik kamerası tarafından anbean böyle kaydedildi. Oğlunun evden gitmesiyle aşağıya inen öfkeli baba elindeki demir sopayla önce aracın camlarını indiriyor daha sonra mahalle ortasında sinir krizi geçiriyor. Sinir krizi geçirdiği anlarda korku dolu dakikalar yaşayan mahalle sakinleri yaşlı adamın yanına koşup müdahale etmeye çalışıyor. Daha sonra polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle öfkeli baba hastaneye kaldırılıyor. O anlar ise güvenlik kameralarınca böyle kaydediliyor.
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