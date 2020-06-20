Oğlunun sağlığına kavuşması en güzel hediye oldu - İZMİR

Ankara'da 2017'nin kasım ayında lösemi teşhisi konulan Emre Çatal'ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine başlandı, 8 ay kemoterapi gördü.Kemoterapiden olumlu sonuç alamayan doktorlar, kök hücre nakli için uygun donör arayışına başladı.Emre için Almanya'da 2, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de tam uyumlu birer donör bulundu ancak yurt dışında yaşayan 3 donör adayına ulaşılamadı.
Türkiye'deki donör ise son anda verici olmaktan vazgeçti.Bu arada Emre'nin öğretmen olan annesi Aysen ile babası Ömer Faruk Çatal'ın öğrencileri "Emre'ye umut ol' başlığıyla yurt çapında ilgi gören bir bağış kampanyası başlattı.Doktorların "acil nakil" önerisi üzerine son çare olarak kısmi uyumlu olan anne ve baba, kök hücre nakli için hastaneye yattı.Antalya'daki özel bir hastanede yapılan tetkiklerde baba Ömer Faruk Çatal'ın değerlerinin nakil için uygun olduğu belirlendi.13 Temmuz 2018'de Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek başkanlığındaki ekip, babadan alınan kemik iliği ve kök hücreyi Emre'ye nakletti.
Tedavi süreci tamamlanınca yapılan testlerde, ailenin son umudu olan kısmi uyumlu naklin yüzde 98 tuttuğu tespit edildi.Antalya'da yeni bir yaşam kuran aile, düzenli olarak Emre'nin kontrollerini yaptırdı ve lösemiden kurtulduklarını müjdeleyen sağlık raporlarıyla rahat bir nefes aldı.Aylarca çocuğunun iyileşmesi için hastanelerde mücadele veren ve sonunda kök hücresi ile Emre'nin iyileşmesini sağlayan Ömer Faruk Çatal'ın "Babalar Günü" hediyesi de yaşama tutunan oğlunun 11. yaş gününü kutlamak oldu.
- Tüm hastaların iyileşmesini diliyorum
Ömer Faruk Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emre'nin yaşam savaşında destek olan tüm doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına, kampanya düzenleyen öğrencilerine teşekkür etti.Oğlu için donör olmak isteyen ve kampanyaya katılan gönüllülerin başka çocukların hayatını kurtardığını ifade eden Çatal, "İnegöl'den Emre için donör olan arkadaşımızın bir başka hastaya kök hücre verdiğini öğrendik. Bu haberler bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.
Ömer Faruk Çatal, Emre'nin 11. yaşına girdiğini ifade ederek, duygularını şöyle anlattı:"Oğluma kök hücre benden toplandı ve nakledildi. Çok şükür o da tuttu ve oğlumuz sağlığına kavuştu. 'Darısı tüm hasta çocukların başına' diyelim. Onlar da iyileşsin diye dua ediyor ve şükrediyoruz. Emre'nin sağlığına kavuşması benim için en güzel hediye. Tüm annelerin, babaların ve hasta çocuklarının gülmesini diliyorum."
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