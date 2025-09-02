Habertürk
        Oğlunun kavga ettiği çocuğu darbetti

        Oğlunun kavga ettiği çocuğu darbetti

        Adana'da Hasan B. oğlu ile kavga ettiği iddia edilen 13 yaşındaki çocuğu darp etti. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 22:39 Güncelleme: 02.09.2025 - 22:39
        Oğlunun kavga ettiği çocuğu darbetti
        Adana'da Hasan B., oturdukları sitenin bahçesinde oğlu M.B.'nin (11) kavga ettiği A.K.'yı (13) darbetti. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde arkadaş grubuyla top oynayan M.B. ve A.K. arasında tartışma çıktı. Çocuklar arasındaki tartışma, kavgaya dönüşünce M.B. iddiaya göre, A.K.'nın elini ısırdı. Duruma sinirlenen A.K. da M.B.'yi iterek düşürdü.

        MAHKEME EV HAPSİ VERDİ

        Olayı balkondan gören M.B.'nin babası Hasan B., koşarak aşağı indi. Sitenin bahçesinde yakaladığı A.K.’ya tekme ve yumruk atan Hasan B., küfür ederek çocuğu darbetti. Olay yerinden uzaklaştırılan Hasan B., bahçede oturup ağlayan çocuğu tekrardan darbettikten sonra sitenin güvenliği ve çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

        Olay sonrası sekerek evine giden A.K., durumu ailesine anlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen aile, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından ekipler tarafından gözaltına alınan Hasan B., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hasan B.'ye ev hapsi verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

