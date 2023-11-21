Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu, 38 günlük yaşam mücadelesini kazandı

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Çakmak Mahallesi'nde 10 Ekim'de yıkılan odunluğun altında kalan ve kalbi duran Gündoğdu, oğlu ile çevredekiler tarafından çıkarıldı.

Oğlunun 18 yıl önce askerde aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajını yaparak hayata döndürdüğü Gündoğdu, daha sonra sağlık ekiplerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerde 9 kaburga ile göğüs kemiğinin kırıldığı, vücudunda ezilmelerin olduğu tespit edilen Gündoğdu, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine yatırıldı.

Hastanede 28 gün yoğun bakım, 10 gün de göğüs servisinde kalan Gündoğdu, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"EVİME GİDECEĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Gündoğdu, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Oğlunun 18 yıl önce askerlikte öğrendiği kalp masajıyla hayatta kaldığını ifade eden Gündoğdu, "Odunluk bir anda üzerime çöktü. O an dua etmeye başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Beni komşularım ve oğlum kurtardı. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Uzun süre sonra kendime gelebildim. Doktorlardan Allah razı olsun. Benimle çok ilgilendiler. Hamdolsun sağlığıma kavuştum. Evime gideceğim için mutluyum." dedi.

Resul Gündoğdu ise babasını enkazdan çıkartırken nabzının atmadığını, nefes almadığını ve kalbinin durduğunu fark ettiğini belirtti.