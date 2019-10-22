Bu ifade de kurtarmadı

22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muratpaşa Mahallesi'nde oto kiralama dükkanı işleten Ender U., 16 Haziran günü saat 14.30 sıralarında iş yerine gelen oğlu Şehmuz U. ile çay içtikleri sırada tartıştı. Tartışmanın devam ettiği sırada Şehmuz U., yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Hemen sokağa çıkan Enver U., iş yerinin bitişiğindeki kahvede oturanlardan yardım istedi. Boğazına tampon uygulanan Enver U. için ambulans çağrıldı. Enver U., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayarak teslim olan Şehmus U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'O BENİM BABAM, OLAY KAZAYLA OLDU'
Şehmuz U., Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada hakim karşısına çıktı. Savunmasında babası Enver U.'nun olay günü çok sinirli olduğunu söyleyen Şehmuz U., kendisini dövdüğünü, sonrasında çay istediğini belirterek, "O sırada tartıştık. Nasıl oldu bilmiyorum, bıçağı babama saplamışım. Öldürme kastım yoktur. O benim babam, olay kazayla oldu" dedi. Mahkeme başkanı ise babasını boğazından bıçaklayan bir kişinin akli dengesinin yerinde olamayabileceğini söyledi.
'SONUÇTA EVLATTIR, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'
Oto kiralama işi yaptığını söyleyen Enver U. ise olaydan 2 gün önce kiraya verdikleri bir araç için eksik para aldıklarını, bu nedenden sinirli olduğunu belirterek, "Şehmuz'dan kiraya verdiğimiz aracı yıkamasını istedim. Su kovasına tekme attı. Ben de sinirlendim, 1-2 tekme attım. Yüzüne tükürdüm. Bana saldırdığında kolundan tuttum. Boğuşurken kaçıp gitti. İçine kapalı bir çocuktur. Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim. Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum. Bana karşı bu zamana kadar bir saygısızlığı olmadı" diye konuştu.
Duruşma savcısı, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını isteyerek, tutukluluğun devamına karar verdi.
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