Oğlunu öldüren babaya istenen ceza belli oldu

Adana'nın Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında geçen yıl 11 Kasım'da cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Ali E.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba M.E. ile cansız bedenin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen tutuksuz sanıklar anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.E. hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, A.E, R.S. ve M.Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"kten 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.
ÇUVALA KOYUP KANALA ATMA KONUSUNDA ANLAŞMIŞLAR
İddianamede, M.E'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali E.'yi bıçaklayarak öldürdüğü, cansız bedeni sakladığı ve ardından eniştesi M.Ö'ye olayı anlattığı belirtildi. M.E. ve M.Ö'nün cansız bedeni bavula koyarak iş yerinden çıkarabileceklerine karar verdiği, maktulün bavula sığmaması sonucu cansız bedeni çuvala koyarak kanala atma konusunda anlaştıkları iddianamede yer aldı.
SUDAN ÇIKMASIN DİYE MEZARLIKTAN TAŞ TOPLAMIŞLAR
İddianamede, M.E. ve M.Ö'nün delil bırakmamak için maktulün tüm kıyafetlerini aldıkları anlatılarak, şunlar kaydedildi:
"M.E. ve eniştesi M.Ö'nün maktulün cesedinin sudan çıkmasını engellemek için D-400 kara yolundaki Asri Mezarlık'tan taş aldıkları, M.E'nin maktulün üvey annesi R.A. ve öz annesi A.E'ye işlediği cinayeti anlattığı, gece birlikte iş yerine giderek maktulü çuval içine koyup taş bağlamak suretiyle çuvalı merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalına attıkları, maktulün delil niteliğindeki tüm eşyalarını da eve getirip yaktıkları tespit edilmiştir."
5 OCAK'TA TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI
Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında geçen yıl 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö'nün tutuklanmasına karar verilmişti. Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince maktulün kesin ölüm sebebinin tespit edilmesinin ardından 5 Ocak'ta R.S, A.E. ve M.Ö'nün tahliyesine karar verilmişti.
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