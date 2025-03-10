Köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralanan baba Ziya Teber, "Yolda oğlumla birlikte yürüyorduk bir anda köpek bize saldırdı. Oğluma saldırmasın diye onu kurtarmak istedim o sırada köpek bacağımı ısırdı. Köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı hastaneye geldik ve aşı olduk. Yetkililerden ilgilenmelerini istiyorum. Köpek sahibinden de şikayetçiyim. Olayda kimin kastı varsa hepsinden şikayetçiyim. Kanuni yolara başvuracağım. Devletin buna bir an önce çözüm bulması lazım. Daha bu köpekler kaç kişiyi ısıracak. Ben olmasaydım oğlum da Konya'daki çocuğun durumuna düşebilirdi. Ben çocuğumu kurtarmak için kendimi feda ettim" dedi.