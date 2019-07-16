Yer, Kocaeli...



Caner Aktan’ın özel haberine göre olay Kocaeli’nin Derince İlçesinde 2018 yılında meydana geldi. İddialara göre Burhan D. uyuşturucu madde kullandıktan sonra gece geç saatlerde eve gitti. Burhan D.’yi kapıda babası Binali D. karşıladı. Oğlunun uyuşturucu madde kullandığını fark eden baba Binali D. yaptığı üst aramasında çok sayıda kâğıda sarılı halde bonzai buldu.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Yaşadığı şokun etkisini üzerinden atamayan Binali D. soluğu karakolda aldı ve oğlunu ihbar etti. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde daha ele geçirildi. Gözaltına alınan Burhan D. uyuşturucuyu T.K. ve O.İ.P.’den temin ettiğini belirtti. Üç kişi hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla dava açıldı.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLU

Uyuşturucu maddeyi temin etmek için aracılık yaptığı iddia edilen T.K.’nın yine başka bir uyuşturucu madde ticareti davasından tutuklu olduğu ortaya çıktı. O.İ.P. hakkında ise yakalama kararı olduğu ancak henüz yakalanamadığı öğrenildi. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Burhan D. katılırken, baba Binali D. de tanık olarak duruşma salonunda hazır

bulundu.

“AYAKTA DURACAK HALİ YOKTU”

Tanık sıfatıyla ifade veren baba Binali D., “Oğlum eve geldiğinde ayakta duracak hali yoktu. Uyuşturucu içerek eve gelmiş. Üzerinden de uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucuyu kimden aldığını bilmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık O.İ.P. hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesi için duruşmayı erteledi