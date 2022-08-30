İHA

Afyonkarahisar'da, kent merkezindeki Erenler mahallesinde kan donduran bir olay meydana geldi.

ALACAK VERECEK MESELESİ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, Beyyazı beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K, (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y.'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darp etti.

TABANCASI İLE ATEŞ AÇTI

Sonrasında durumu öğrenen Y.Y. ise, Erenler mahallesindeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş açtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayda ağır yaralanan K.K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise Y.Y.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.