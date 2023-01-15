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İstanbul'da oğlunu darp eden kişilerle konuşmaya gitti, silahla vurdu

İstanbul'da M.Ç., iddiaya göre konuşmaya gittiği oğlunu darp eden kişilerin bıçak çekmesi üzerine silahını çekip ateş açtı. Kurşunların çevrede bulunan evlere de isabet ettiği olayda 1 kişi yaralandı

Giriş: 15.01.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Oğlunu darp edenlerle konuşmaya gitti, silahla vurdu
İHA

İstanbul'da, oğlunu darp eden kişiyi silahla vurun baba polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Havan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oğlunu darp eden 4 kişi ile Yeşilköy Çarşı'da buluşan M.Ç., konuşmak istedi. Şahısların bıçak çekmesi üzerine silahını çeken M.Ç., peş peşe ateş etti. Olayda E.T. isimli şahıs bacağından yaralandı.

İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırının olduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Peş peşe atılan kurşunlar çevrede bulunan evlere de isabet ettiği görüldü.

Olayda yaralanan E.T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay sonrası M.Ç., Yeşilköy Polis Merkezi'ne giderek silahıyla birlikte teslim oldu.

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