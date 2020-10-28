Oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu ilk duruşmada savunma yapmadı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan futbolcunun yargılanmasına başlandı.
Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cevher Toktaş (33),Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın bazı yakınları, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.
Savunması için söz verilen sanık, bir şey söylemek istemediğini, kendisinin yerine avukatının konuşacağını ifade etti.
Sanık avukatı ise müvekkilinin, öz oğlunu öldürmesini gerektirecek herhangi bir motivasyona sahip olmadığını, çocuğu hasta olmasına rağmen bir süre hastaneye götürmemesi nedeniyle öldükten sonra kendisini suçladığını öne sürdü.
Adli tıp raporunda da sanığın emniyette verdiği ifadesinde iddia ettiği şekilde boğulmasına dair bulgulara rastlanmadığını belirten avukat, Toktaş'ın ani bir kararla karakola gittiğini ve sağlıklı bir ifade vermediğini belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi.
Tanık olarak dinlenilen sanığın babası Rıfat Toktaş, yıllardır sağlık alanında çalıştığını anlattı.
Oğlunun cinayet işlediğine inanmadığını söyleyen Toktaş, "Bu çocuk ilaç alerjisi nedeniyle hayatını kaybetti. İlk günden beri bunu savunuyorum. Oğlumun böyle bir şeyi yapmasına ihtimal yok. Karıncayı incitmeyen çocuk, kendi canını nasıl öldürebilir? Torunum öldükten sonra önce 'Neden hemen hastaneye götürmedim' diye, sonrasında ise 'Sapasağlamdı, neden götürdüm' diye vicdan azabı çekti. Oğlum baskı altında kaldı. Hanımı da söylemiş, 'Başkalarını hastaneye götürdün, çocuğunu götürmedin' diye. Bu da onu etkiledi." diye konuştu.
Sanığın annesi Semra Toktaş da oğlunun, torununu öldürmediğini savundu.
Savcı, Kasım Toktaş'ın annesi ve hastanedeki bazı çalışanların tanık olarak dinlenilmesini talep etti.
İlgili tanıkların dinlenilmesi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
- Olay
Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da oynayan Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.
Bir süre sonra odadan çıkan Cevher Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.
Polis merkezine 4 Mayıs'ta giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.
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