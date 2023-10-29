Tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü
Zonguldak'ta Recep Bayram, evlerinde tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Ersin Bayram, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Zonguldak'ta Recep Bayram (65), oğlu Ersin Bayram'ı (41) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. Recep Bayram ile oğlu Ersin Bayram arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
MUTFAKTAN BIÇAK ALDI
Tartışmanın büyümesiyle Recep Bayram, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı. Evdeki diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İlk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Recep Bayram'ın sorgusu sürüyor.