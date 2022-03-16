Kaan ağaçtan düştükten sonra panik yaşayan Efe korkuyla kaçarken, Kaan’ın bir süre sonra kendine geldiği görülüyor.

KAAN’I UZAKTAN İZLEYEN KİŞİ KİM?

Acıyla ağlayan Kaan’ı birinin uzaktan izlediği sahne izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

OĞLUM’UN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zeynep ve Melike’nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe’nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır. Karar, İlyas ve Melike tarafından sevinçle karşılansa da heyet esnasında olan bir hadisenin Tuğrul’un avukatı Nedim tarafından öğrenilmesi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu büyük değişiklikten sonra iki aile için de hiçbir şey kolay olmayacaktır…

‘Oğlum’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!