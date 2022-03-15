Tuğrul, sevgilisi Işıl’la birlikteyken Zeynep’in kapıyı çalması “Zeynep, Tuğrul ve Işıl’ın gizli ilişkisini öğrenecek mi?” sorusunu akıllara getiriyor.

“LÜTFEN KALK…”

Efe’nin hapishaneden çıkması dikkat çekerken Kaan’ın öldüğü güne dair ekrana gelen çarpıcı anlar kafaları karıştırıyor. Efe, Kaan kendine gelmeyince gözyaşları içinde korkuyla kaçarken, Efe’nin gitmesinin ardından Kaan’ın ayaklanması gözlerden kaçmıyor.

OĞLUM’UN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zeynep ve Melike’nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe’nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır. Karar, İlyas ve Melike tarafından sevinçle karşılansa da heyet esnasında olan bir hadisenin Tuğrul’un avukatı Nedim tarafından öğrenilmesi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu büyük değişiklikten sonra iki aile için de hiçbir şey kolay olmayacaktır…

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!