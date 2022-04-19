Tuğrul’un sorguya alındığı tanıtımda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor. Tuğrul, sorguda bir köpeğe çarptığını söylerken Sedat, Tuğrul’un bir insana çarptığını düşünüyor.

“BEN YAPMADIM…”

Tuğrul’un ifadesinin doğru olup olmadığı merak konusu olurken olay yerinde araştırmalar devam ediyor. Bulut’un gerçek kimliğinin açığa çıkması İlyas’ı öfkelendirirken Tuğrul’un ormanda gösterdiği yerde kazı çalışmaları başlıyor.

OĞLUM’UN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tuğrul’un şüpheli olarak gözaltına alınması Efe ve Zeynep’te şok etkisi yaratır. Efe babasının masumiyetine inanırken Zeynep, Tuğrul’un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Sedat, İlyas’ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas’ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!