'Efe' evine dönüyor!

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Olay gününde Kaan’ın ağaçtan düştüğü Efe’nin ise Kaan kendine gelmeyince korkup kaçtığı gözler önüne serilirken Efe gittikten bir süre sonra Kaan’ın kendine gelmesi seyirciyi şoke etti. Bu sırada küçük çocuğu uzaktan başka birinin izlediği dikkat çekerken bu anlar yeniden “Kaan’ın katili kim?” sorusunu gündeme getirdi. Efe, heyet karşısında bir yandan babasının söylediklerini düşünüp bir yandan İlyas’ı hatırlarken korkudan tek kelime edemedi. Efe’nin sessizliğinin ardından heyet, çocuğun akıl sağlığının yerinde olduğu kararını verdi.

Heyetten çıkan sonucu hastanede öğrenen İlyas’ın eve gelip ailesine haber verdiği sırada Zeynep ile Melike yüzleşiyordu. O sırada sonucu duyan Zeynep, oğlu doğru olan şeyi yaptığı için sevinirken Tuğrul çıkan karar yüzünden öfkeliydi. Avukatları ise savcıya tutuksuz yargılama için dilekçe verebileceklerini söyledi. Tuğrul, çıkan kararın ardından Zeynep’in Efe’ye mektup gönderdiğini öğrenirken bu durum ikili arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Zeynep evi terk etti ve boşanmaya karar verdiler. Tuğrul soluğu sevgilisi Işıl’ın yanında alırken Zeynep’in de eşyalarını toplayıp Işıl’a gelmesi ortalığı karıştırdı. Tuğrul, Zeynep’e görünmeden evden kaçmayı başardı.

Avukattan boşanmalarının davayı olumsuz etkileyeceğini öğrenen Tuğrul, Zeynep’ten özür diledi ancak Zeynep affetmedi. Ceren’in partide sarhoşken çekilen videosu tüm okulda yayılınca genç kız zor durumda kaldı. Savcı tarafından Efe’yle ilgilenme süresinin azaldığı konusunda uyarılan Demet Efe’den açıkça olay günü olanları anlatmasını istedi. Hapishanede geceleri uyuyamayan, gündüzleri ise çocukların zorbalığına maruz kaldığı için dinlenemeyen Efe ise güçten düşmesi sebebiyle Demet’e olanları anlatmak istese de anlatamadı.

Efe, tam Kaan’ın ağaca çıktığından bahsettiği sırada bayıldı. Kaan’ın ormanda ağaca çıktığını duyan Demet ise şüphelenmeye başladı. Savcı, Demet ve Sedat’la görüşüp Efe’nin avukatının dilekçe verdiğinden bahsetti. Demet ise Efe’nin salınması gerektiğini söyledi. Ceren için evliliğini sürdüren ve eşinin yüzüne bakmayan İlyas’ın işi bıraktığını Melike’ye söylemesi ikili arasındaki buzları biraz olsun eritirken Melike, her durumda İlyas’a destek olacağını gösterdi. Finalde iki ailenin de hayatını yeniden değiştirecek bir gelişme yaşandı. Efe serbest bırakıldı. Zeynep, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bu kararı duyan Melike ve İlyas’ın vereceği tepki merak konusu oldu.

Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Oğlum’un 7. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;