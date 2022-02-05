'Oğlum'un afişi yayınlandı

Ay Yapım’ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, “Suçlu çocuk yoktur” cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi ‘Oğlum’ için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı.

Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor.

Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan ‘Oğlum’, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.



‘Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor.

‘Oğlum’, 9 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.