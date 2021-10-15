'Oğlum tüm Türkiye'nin evladı oldu'

Olay geçen yıl 5 Şubat akşamı Konya'da Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, Özgür Duran'ın. sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etti.
Zafer Samancı'nın haberine göre, çıkan arbedede Kadir Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Şeker, 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapse çarptırıldı.
Suç, 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından yapılan iyi hal indirimiyle 12,5 yıla indirildi. İstinaf Mahkemesi’nin de kararı onamasının ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Cezayı fazla bulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne kararın bozulmasını talep ettiği tebliğname gönderdi. Gözler şimdi 1. Ceza Dairesi'nin vereceği kararda.
"KARAKOL NE BİLMEZDİ, ŞİMDİ CEZAEVİNDE"
Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker de, yaşanan son gelişmeyi değerlendirdi. Cengiz Şeker "Keşke zaman geri alınabilse de bu olay yaşanmasaydı. Fakat yaşanması gerekiyormuş yaşandı. Ancak bu olayda oğlum kasten öldürme suçundan yargılanmamalıydı. Bu olay tamamen meşru müdafaadır. Maktul, oğlumun boğazına sarılmış. Darp etmiş. hakaretler, küfürler etmiş. Oğlum kendini kurtarmak için ani bir refleksle, can havliyle, istem dışı olarak bu olayı yapmıştır. Hayatı boyunca insanlara yardım eden evladım, tanıyan herkesin sevdiği evladım, karakol yüzü görmemiş evladım şu an temelinde yardım olan bir olayın ölümle bitmesi nedeniyle cezaevinde. Bunu kabullenmek mümkün değil" diye konuştu.
"KADİR TÜM TÜRKİYE'NİN EVLADI OLDU"
Olay sonrası tüm Türkiye’nin oğlunun yanında olduğunu belirten Cengiz Şeker "Tüm Türkiye genci yaşlısı, sanatçısı vatandaşı herkes Kadir'in yanında yer aldı. Çünkü Kadir bir kadının yardım çığlığına kulak tıkamadığı için cezaevinde. O gün benim evladım bu kadının çığlıklarına kulak tıkasaydı bugün yanımızda olacaktı. Ama o insanlığın gereğini yaptı. Keşke sonucu ölümle bitmeseydi. Ama yineliyorum ki bu olay kasten insan öldürme değil meşru müdafaadır. Ne diyelim yaşanan kader Kadir'in, Kadir artık tüm Türkiye’nin evladı. Ben inanıyorum ki tek amacı bir kadına yardım etmek olan evladım için adalet en kısa zamanda tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.
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