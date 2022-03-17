'Oğlum'da katil kim?

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Farklı ve çarpıcı hikayesi ile seyircinin ilgiyle izlediği 'Oğlum'da dün akşam Savcı, Demet ve Sedat'la görüşüp Efe'nin avukatının dilekçe verdiğinden bahsetti. Demet ise Efe'nin salınması gerektiğini söyledi. Ceren için evliliğini sürdüren ve eşinin yüzüne bakmayan İlyas'ın işi bıraktığını Melike'ye söylemesi ikili arasındaki buzları biraz olsun eritirken Melike, her durumda İlyas'a destek olacağını gösterdi. Finalde iki ailenin de hayatını yeniden değiştirecek bir gelişme yaşandı. Efe serbest bırakıldı. Zeynep, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bu kararı duyan Melike ve İlyas'ın vereceği tepki merak konusu oldu.

'Oğlum', altıncı bölümüyle TOTAL'de 3.91 izlenme oranı (reyting), 9.29 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.84 izlenme oranı (reyting), 8.90 izlenme payı (share), AB'de 3.48 izlenme oranı (reyting), 9.09 izlenme payı (share) elde etti. #katilkim etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

KAAN'IN YANINA GELEN KİM?

Olay gününde Kaan'ın ağaçtan düştüğü Efe'nin ise Kaan kendine gelmeyince korkup kaçtığı gözler önüne serilirken Efe gittikten bir süre sonra Kaan'ın kendine gelmesi seyirciyi şoke etti. Bu sırada küçük çocuğu uzaktan başka birinin izlediği dikkat çekerken bu anlar yeniden "Kaan'ın katili kim?" sorusunu gündeme getirdi.

EFE'NİN AKIL SAĞLIĞI HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Efe, heyet karşısında bir yandan babasının söylediklerini düşünüp bir yandan İlyas'ı hatırlarken korkudan tek kelime edemedi. Efe'nin sessizliğinin ardından heyet, çocuğun akıl sağlığının yerinde olduğu kararını verdi. Heyetten çıkan sonucu hastanede öğrenen İlyas'ın eve gelip ailesine haber verdiği sırada Zeynep ile Melike yüzleşiyordu. O sırada sonucu duyan Zeynep, oğlu doğru olan şeyi yaptığı için sevinirken Tuğrul çıkan karar yüzünden öfkeliydi. Avukatları ise savcıya tutuksuz yargılama için dilekçe verebileceklerini söyledi.

TUĞRUL VE ZEYNEP BOŞANMAYA KARAR VERDİ

Tuğrul, çıkan kararın ardından Zeynep'in Efe'ye mektup gönderdiğini öğrenirken bu durum ikili arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Zeynep evi terk etti ve boşanmaya karar verdiler. Tuğrul soluğu sevgilisi Işıl'ın yanında alırken Zeynep'in de eşyalarını toplayıp Işıl'a gelmesi ortalığı karıştırdı. Tuğrul, Zeynep'e görünmeden evden kaçmayı başardı. Avukattan boşanmalarının davayı olumsuz etkileyeceğini öğrenen Tuğrul, Zeynep'ten özür diledi ancak Zeynep affetmedi.

EFE OLAY GÜNÜNÜ ANLATMAYA BAŞLADI

Ceren'in partide sarhoşken çekilen videosu tüm okulda yayılınca genç kız zor durumda kaldı. Savcı tarafından Efe'yle ilgilenme süresinin azaldığı konusunda uyarılan Demet Efe'den açıkça olay günü olanları anlatmasını istedi. Hapishanede geceleri uyuyamayan, gündüzleri ise çocukların zorbalığına maruz kaldığı için dinlenemeyen Efe ise güçten düşmesi sebebiyle Demet'e olanları anlatmak istese de anlatamadı. Efe, tam Kaan'ın ağaca çıktığından bahsettiği sırada bayıldı. Kaan'ın ormanda ağaca çıktığını duyan Demet ise şüphelenmeye başladı.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Oğlum'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Efe'nin serbest bırakıldığını öğrenen Melike, İlyas ve Ceren bir kez daha sarsılıyor. Efe'nin evine döndüğü tanıtımda Demet, küçük çocuğu görmek için gittiğinde evden kaçtığını öğreniyor. Zeynep ve Tuğrul her yerde Efe'yi aramaya başlarken Efe, elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor. Efe ve Melike'nin karşı karşıya geleceği anlar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum'un 7. Bölüm Tanıtımı;

'Oğlum, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!