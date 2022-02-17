'Oğlum' seyirciyi ekran başına kilitledi!

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"Suçlu çocuk yoktur!" mesajıyla bir umut hikayesini ekranlara taşıyan 'Oğlum'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde İlyas, oğlunu öldüren kişinin cezasını kendi elleriyle vermek için harekete geçti. Finalde Efe olay yerine getirilirken bunu önceden öğrenen İlyas ise onları uzaktan takip etmeye başladı ve silahını Kaan'ın katiline doğrulttu. Kaan'ı öldüren kişiye dair hiçbir bilgisi olmayan İlyas, küçücük bir çocukla karşılaşınca şoke oldu. İlyas, kendi çocuğunun intikamı için başka bir çocuğa zarar verebilecek miydi? Bu durum İlyas'ı zor bir savaşın içine sürükleyecekti...

SOSYAL MEDYA #OĞLUM'U KONUŞTU

'Oğlum', ikinci bölümüyle ABC1 20+'da 5.43 izlenme oranı (reyting), 11.64 izlenme payı (share), Total'de 5.22 izlenme oranı (reyting), 11.33 izlenme payı (share), AB'de 5.09 izlenme oranı (reyting), 11.64 izlenme payı (share) elde etti. #Oğlum etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

KAAN'IN CENAZESİ HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Kaan'ın kaybından sonra derin bir üzüntü yaşayan İlyas ile Melike ise oğullarını son yolculuğuna uğurladı. Kaan'ın cenazesinde Melike ve İlyas'ın yüreklere dokunan anları seyircileri de gözyaşlarına boğdu. Cenazeyi uzaktan takip eden Zeynep ise ağlayarak olanları izledi.

ZEYNEP, KANLI GÖMLEĞİ POLİSE TESLİM ETTİ

Cenazeyi uzaktan izleyen Zeynep, sürpriz bir şekilde pedagog Demet'le karşılaştı. Demet, Zeynep'ten kendisini karakola kadar bırakmasını istedi ve yolda sorular sormaya başladı. Zeynep, Demet'e içinde bulunduğu çıkmazdan bahsederken Demet, Efe için en doğru olanı yapması konusunda tavsiyede bulundu. Demet'le konuşmasının ardından kararını veren Zeynep, Tuğrul'a yok ettim dediği kanlı gömleği komiser Sedat'a teslim etti.

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Oğlum'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Efe'nin korkuyla babasına sarıldığı tanıtımda İlyas ve Tuğrul'un karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekiyor. Zeynep'in kanıt olan gömleği polise teslim ettiğini öğrenen Tuğrul'un ne yapacağı merakla beklenirken ikili arasında yaşanan korku dolu dakikalar gerilimi artırıyor. Efe'nin "Yalan söyledim, o çocuğu ben öldürmedim!" sözleri ise herkesi şoke ediyor. Küçük çocuğun ormanlık alanda koşarken başka bir adamın daha olduğunun görülmesi "Kaan'ı kim öldürdü?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Oğlum', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!