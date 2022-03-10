'Oğlum'da yüzleşmede neler yaşanacak?

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Farklı ve çarpıcı hikayesi ile izleyicinin ilgisini gören 'Oğlum'da dün akşam Melike'nin intihara kalkıştığını öğrenen Zeynep artık dayanamayacağını söyledi ve Melike ile konuşmaya gitti. Zeynep ilk gittiğinde cesaret edemese de ikinci denemesinde Melike'nin karşısına çıktı. Bu sırada oğlu Efe, onunla bir türlü görüşemeyen annesi Zeynep'in yazdığı mektubu okuyordu. Zeynep, Efe'ye bundan sonra hayatını yaptığı yanlışları düzeltmeye adayacağını yazdı. Finalde Zeynep ve Melike'nin yüz yüze geldiği anlar heyecanı artırdı.

'Oğlum', beşinci bölümüyle TOTAL'de 3.82 izlenme oranı (rating), 8.93 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.60 izlenme oranı (rating), 7.94 izlenme payı (share), AB'de 3.22 izlenme oranı (rating), 8.12 izlenme payı (share) elde etti.

İşte o anlar;

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KAAN AĞAÇTAN DÜŞEREK Mİ ÖLDÜ?

'Oğlum'un beşinci bölümü Efe'nin, Kaan'ın öldüğü olay gününe dair gördüğü bir rüya ile başladı. Rüyasında, ağaca çıkıp kuş gibi uçabileceğini söyleyen Kaan'a "atla" diye bağıran Efe, küçük çocuk ağaçtan düşünce büyük bir korku yaşıyordu. Uykusundan nefes nefese kalkan Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?

Efe'nin rüyası;

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CEREN'İ BULUT VE SEDEF KURTARDI

Okulda velilerin sert tepkisiyle karşılaşan Zeynep, söylediklerine rağmen anne babaları yatıştıramazken okul bahçesinde sıkışıp kalan Zeynep'in yardımına annesi Canan koştu. Gittiği bir partide tanımadığı üç erkeğin zorbalığıyla karşılaşan Ceren'i ise Bulut ve Sedef son anda yetişerek kurtardı.

Bulut ile Sedef, Ceren'i kurtarıyor;

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MELİKE İNTİHARA KALKIŞTI

Melike, İlyas'la yaşadığı sarsıcı tartışmanın ardından intihara teşebbüs etti. İlaç içen Melike'yi hastaneye Sedef ve Ceren yetiştirirken doktorlar Melike'yi kurtardı ancak bu sefer de onu bırakıp gitmeye kalkmasını kaldıramayan Ceren, kendisine zarar verdi. Melike'yi hastanede ziyarete gelen Sedat ve Demet acılı aileye destek olurken Melike, Sedat'tan Demet'le konuşup Efe'ye rapor çıkarmamasını söylemesini istedi. Aileye çok üzülen Sedat, Demet'le konuşurken ikili arasındaki fikir ayrılığı gerilimi yükseltti. Efe'nin hasta olduğuna inandırmak için Canan ve Tuğrul'un, Demet'e gerçek olmayan olaylar anlattıklarını öğrenen Zeynep ise Tuğrul'a öfkesini kustu. Zeynep'in babasını polislerin bulup konuşacağını duyan Tuğrul ise adamı ortadan kaldırmak için harekete geçti.

"Karanlığı bildiğimiz için güneşin doğuşu güzeldir..."

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TUĞRUL'UN EFE'DEN ŞAŞIRTAN İSTEĞİ

Zeynep annesinden Demet'le konuşup Efe hakkında söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etmesini istedi ancak Canan bunu yapmadı. Anne kız arasında yüzleşme yaşanırken geçmişte hem Zeynep'in yaşadığı zorluklar hem de Efe'ye yaşatılan zorluklar gözler önüne serildi. Tek amacı Efe'ye rapor aldırıp hastaneye gitmesini sağlamak olan Tuğrul, Efe'yle görüşmesinde ondan hasta gibi davranmasını ve sesler duyduğunu söylemesini istedi. Peki Efe babasını dinleyip yalan söyleyecek miydi?

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Oğlum'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Zeynep'in Melike'yle yüzleştiği tanıtımda Zeynep kendini açıklamaya çalışırken Melike'nin sert tavrıyla karşılaşıyor. Bu sırada eve gelen İlyas'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oluyor. Tuğrul ve Zeynep arasında ipler artık kopma noktasına gelirken Melike ile İlyas'ın evliliğindeki sorunlar da devam ediyor. Efe akıl sağlığı raporu için heyet karşısına çıkarken çıkacak sonuç büyük bir heyecanla bekleniyor. Tuğrul'un Zeynep'e "Çocuğumuz bugün dışarı çıkıyor!" demesi ise kafaları karıştırıyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum'un 6. Bölüm Tanıtımı;

'Oğlum, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!