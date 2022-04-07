'Oğlum'da şüpheliler artıyor!

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'Oğlum'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Zeynep, oğlundan olay günü yaşananları kendisine anlatmasını isteyince onun masum olduğuna emin oldu. Annesinden suçsuz olduğunu duyan Efe büyük bir sevinç yaşarken herkesin aradığı eldivenlerin de yerini söyledi. Zeynep eldivenleri alıp polise teslim etmek için hemen harekete geçti ancak Tuğrul onlardan önce davrandı ve bulduğu eldivenleri yakarak yok etti. Seyirciyi şoke eden asıl gelişme ise final sahnesinde ekrana geldi. Kaan'ın ormanda karşılaştığı gizemli adamın Tuğrul olduğu ortaya çıktı. Bu anlar ise akıllara "Kaan'ın katili Tuğrul mu?" sorusunu getirdi.

'Oğlum', dokuzuncu bölümüyle TOTAL'de 3.09 izlenme oranı (reyting), 8.31 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.03 izlenme oranı (reyting), 7.69 izlenme payı (share), AB'de 2.69 izlenme oranı (reyting), 7.62 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. #Oğlum etiketi 1 saat 10 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

TUĞRUL İLE EFE'NİN KEYİFLİ ANLARI

Demet'in davadan Tuğrul'un şikayeti üzerine alınması Zeynep ve Tuğrul cephesinde gerilime sebep olurken, Efe yüzünden anlaşmazlığa düşen Demet ve Sedat arasındaki kırgınlık büyüdü. Demet, Efe'nin masum olma ihtimalini Zeynep ile paylaştı ve bu durum kesinleşinceye kadar kimseye bahsetmemesini söyledi. Efe'ye yeni bir pedagog atandı. Demet'i uzaklaştırma planı işe yarayan Tuğrul, bu durumu Efe ile yakın bir ilişki kurmak için fırsata dönüştürdü. Efe babası ile birlikte hiç olmadığı kadar keyifli vakit geçirmeye başlarken Zeynep, Tuğrul'un bir anda ilgili bir baba olmasından şüphelenmeye başladı. Zeynep, son yaptığı hamleden sonra Tuğrul'dan ayrılmaya karar verdi ancak Tuğrul'un Efe ile kurduğu bağ buna engel oldu. Bu sırada Tuğrul da Efe'yi ufak ufak etkisi almaya başlayarak yeni pedagoga hiçbir şey anlatmamasını tembihledi.

OTOPSİ RAPORUNUN DETAYLARI OLAYLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Efe, Demet'ten sonra gelen pedagoga hiçbir şey anlatmadı. Kaan'ın otopsi raporuyla ilgili bu bölümde ortaya çıkan detaylar ise hem Sedat'ın hem de savcının kafasını karıştırdı. "Efe'nin Kaan'ı boğmaya gücü yeter mi?" sorusu şüphe uyandırırken aynı zamanda rapora göre Kaan'ı boğan kişinin elinde eldiven olabilirdi. Bu detay üzerine Sedat hemen harekete geçti, Efe'nin evinde siyah eldiven aranmaya başlandı ancak bulunamadı.

EFE MASUM!

Tuğrul ve Zeynep de avukatlarından otopsi sonucunu öğrenirken Tuğrul hemen eldivenleri bulmanın peşine düştü. Demet, Efe'nin anlattığı ağaçtan düşme olayını Zeynep'e anlatarak otopsi raporuna göre katilin Efe olamayacağını söyledi. Zeynep mutluluktan havalara uçarken bunu Efe'yle paylaşmak istedi. Efe ile konuşurken Demet'in de onlara eşlik etmesini rica etti ancak Tuğrul'un Demet'e uzaklaştırma kararı çıkartması tüm planları bozdu.

TUĞRUL, CİNAYET ŞÜPHELİSİ!

'Oğlum'un gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Polislerin, Tuğrul'u gözaltına almak için Zeynep'in kapısını çaldığı sahnede Sedat'ın sözleri herkesi şaşırtıyor. Sedat, Tuğrul'u Kaan'ın cinayet şüphelisi olarak aradıklarını söylüyor. "Kaan'ın katili Tuğrul mu?" sorusunun yanıtı şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Oğlum'un 10. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

'Oğlum', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!