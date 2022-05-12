'Oğlum'da olayların seyri tamamen değişiyor!

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'Oğlum'un dün akşam yayınlanan on üçüncü bölümünde yeni bir hayata başlamak isteyen Zeynep, Efe ile birlikte İzmir'e taşınmaya karar verdi. Şile'den ayrılmadan önce Zeynep ile Efe, Melike'yle vedalaşmaya gitti ancak burada Tuğrul'un da onları dinlediğinden habersizlerdi. Efe, Kaan'a dair hatırladığı her şeyi yazdığı kağıdı Melike'ye verdi ve masum olduğunu bir kez daha söyledi. Efe'nin vedalaşmaya gelmesi Melike'yi derinden etkilerken bu sırada oğlunun gideceğini duyan Tuğrul büyük bir yıkım yaşadı. Melike'ye katil olmadığını ve oğlunun gidişini izlemek istemediğini söyleyen Tuğrul'un sözleri Melike'yi ikna etti. Melike, Tuğrul'u serbest bıraktı. Şile'den ayrılmak üzere yola çıkan Zeynep ve Efe, finalde Tuğrul'un karşılarına çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Tuğrul, Zeynep'in gidişini engelledi.

TUĞRUL'UN HAYATI KURTULDU

Ceren'in Tuğrul'u bıçaklaması Özyürek ailesine korku dolu anlar yaşattı. Melike ve İlyas, Tuğrul'u ormanda ölüme terk etmedi ancak İlyas, Tuğrul'un şikayetçi olma ihtimaline karşı onu hastaneye de götüremedi. Dostunun aracılığıyla bir baytar çağıran İlyas, Melike'nin babasının evinde Tuğrul'u tedavi ettirdi. Tuğrul böylelikle kurtulmayı başardı ancak Melike, İlyas ve Ceren için kabus sona ermedi. Tuğrul'un şikayetçi olmasını engellemek isteyen aile, onu zorla tutmaya devam etti.

DEMET, MELAHAT'I SORGULAMAYA BAŞLADI

Demet, Melahat'la birlikte yemek yerken onunla iletişim kurmaya başladı. İkili çarşıda gezerken Melahat, Tuğrul'un resmini görünce onu tanıdığını, ormanda bir şeyler kazarken gördüğünü söyledi. Melahat'ın Kaan'la ilgili bir şeyler bildiğinden şüphelenen Demet, sorular sormaya başladı. Melahat bir çocuk gördüğünü söylese de kendi oğlunun ismini söylediği için Demet bir sonuca varamadı. Ancak Melahat'ın mavi bere detayını söylemesi Demet'i çok şaşırttı. Kaan'ın da mavi beresi olduğunu bilen Demet, bu durumu Sedat'a anlattı.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu'nun kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Oğlum', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!