'Oğlum'da katil ortaya çıktı!

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'Oğlum'un dün akşam yayınlanan on dördüncü bölümünde; Katil olarak suçlanan Tuğrul, her şeyin üstüne bir de Zeynep'in Işıl'la olan yasak ilişkisini öğrendiğini duydu. Artık Efe'yi göremeyeceğini düşünen Tuğrul'un planı oğlunu kaçırmak oldu.

Tuğrul, İlyas ve Melike'yi Ceren'i ihbar etmekle tehdit ederek ona yardım etmelerini sağladı. Çaresiz kalan İlyas ve Melike, Sedef'i kullanarak Efe'nin yerini öğrenip Tuğrul'un planının bir parçası oldular. Şüpheleri giderek artan Demet, Melahat'ı ormana olay yerine götürünce korkunç gerçeği öğrendi ve haftalardır meraklanan beklenen "Kaan'ın katili kim?" sorusu yanıt buldu. Kaan'ı öldüren kişi Melahat'tı. Melahat'ın elindeki eldivenleri kanıt için almak isteyen Demet, Melahat'la yaşadığı itişme sonucu düşerek yaralandı. Bu sırada babası tarafından zorla götürülen Efe bu durumdan rahatsız oldu ve arabadan inerek kaçmaya başladı. Ormanda Melahat'a rastlayan Efe'nin yaşayacakları izleyicide merak uyandırdı.

TUĞRUL TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Zeynep, Tuğrul'la olan meselesini kapatmadan şehirden ayrılamayacağını anlayınca geri dönmek zorunda kaldı. Zeynep ve Tuğrul soluğu karakolda alırken Tuğrul; İlyas, Melike ve Ceren'i ihbar etmeyerek onları şaşırttı. Tuğrul ve Zeynep'in tartışması sırasında onları gizlice videoya çeken bir kişi görüntüleri internete sızdırdı. Zeynep'in sözleri Tuğrul'u Kaan'ın katili olarak hedef gösterdi. Tuğrul'a tepkiler çığ gibi büyürken sokağa çıktığı anda saldırıya uğradı.

EFE TEHLİKEDE!

'Oğlum'un gelecek hafta ekrana gelecek final bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi Efe'nin tehlikede olduğunu gözler önüne seriyor. Melahat ile Efe'nin ormanda bir kuyuya doğru gittiği sahnede Efe'nin kuyunun dibine baktığı anlarda Melahat'ın sessizce küçük çocuğun arkasından yaklaşması gerilimi yükseltiyor. Melahat'ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu'nun kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Oğlum', final bölümüyle 25 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!