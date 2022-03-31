'Oğlum'da davanın seyri değişiyor!

HABERTURK.COM

'Oğlum'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Demet, Efe'yle görüşmeye gittiğinde küçük çocuk Kaan'ın öldüğü güne dair detayları anlatmaya başladı. Kaan'ın ağaçtan düştüğünü ve bir daha kalkmadığını söyledi. Kaan'ın boğularak öldürüldüğünü bilen Demet'in duydukları karşısında kafası karıştı. Tam bu sırada Tuğrul, Demet'in Efe'yle görüşmesini engelleyerek onu evden kovdu. Savcı, Demet'in artık Efe'yle görüşmemesi konusunda kararını verirken bu durumun davanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

'Oğlum', sekizinci bölümüyle AB'de 3.22 izlenme oranı (rating), 8.53 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.04 izlenme oranı (rating), 7.66 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.02 izlenme oranı (rating), 7.15 izlenme payı (share) elde etti. Dizi sosyal medyada uzun süre konuşuldu, #Oğlum etiketi Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

Demet, davadan alınıyor;

İzlemek için tıklayınız

AFİŞLER ZEYNEP VE TUĞRUL'U DERİNDEN SARSTI

Melike ve İlyas'ın astığı afişler Zeynep ve Tuğrul cephesinde deprem etkisi yarattı. Öfkeden gözü dönen Tuğrul soluğu karakolda Sedat'ın karşısında alırken, Efe kendini odaya kilitledi. Ailesine tepki gösteren Efe, odasının kapısını yalnızca Demet'e açtı. Ailesinin onu görmediğini, her kavga ettiklerinde annesinin onu yalnız bıraktığını anlatan Efe'nin yaşadığı travma ortaya çıkarken bu durum Demet'i derinden etkiledi.

Efe'nin büyük travması;

İzlemek için tıklayınız

CEREN YAŞADIĞI ZORBALIK YÜZÜNDEN KÖŞEYE SIKIŞTI

Akran zorbalığı yüzünden zor günler yaşayan Ceren, kendisine hakaret eden kızlarla bir kez daha kavga edince okuldan uzaklaştırılırken, telefonunu kırdığı eski erkek arkadaşı Sertaç'ın tehdit etmesiyle köşeye sıkıştı. Sertaç, telefonun parasını ödemezse videosunu babasına göndereceğini söyledi. Okul müdürünün haber vermesi üzerine okula giden Melike, kızının yaşadığı şeyleri öğrendi.

Melike, Ceren'in videosunu öğreniyor;

İzlemek için tıklayınız

EFE İLE ZEYNEP, DEMET'İN EVİNE GİDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Canan'dan aldığı tavsiye ile Demet'i davadan uzaklaştırmaya çalışan Tuğrul, avukatıyla birlikte savcıya gitti. Demet'in Efe'yi kötü etkilediğini söyleyerek şikayette bulundu. Bu sırada oğluyla olan ilişkisini iyileştirmek isteyen ve onu odadan çıkarmak için uğraşan Zeynep her yolu deniyordu. Demet, Sedat'ın kızı Defne'ye bakmak için Efe'yle görüşmeye gidemeyince Zeynep bu durumu değerlendirdi ve Efe'yi de alarak Demet'in evine gitti. Bu hareketiyle Zeynep, Efe'yi mutlu etmeyi başardı ancak Demet bu ziyareti kabul ederek riskli bir karar almış oldu. Çünkü Efe'yi evine kabul etmesi davadan alınmasına sebep olabilirdi. Demet'in evinde Defne ile Efe keyifli vakit geçirirken Sedat'ın gelmesi gerilime sebep oldu. Kızını Efe'nin yanında gören Sedat öfkesine hakim olamadı.

Sedat ile Zeynep arasında büyük kavga;

İzlemek için tıklayınız

İLYAS, CEREN'İN VİDEOSUNU ÖĞRENDİ

Tuğrul'un avukatı, Demet'in Efe'yi evine aldığını savcıya söyledi. Sedat da savcıya bunu doğrulayınca Tuğrul'un, Demet'i Efe'den uzaklaştırma planı işe yaradı. Demet davadan alındı. Sertaç, istediği parayı alamayıp Melike'nin sert tepkisiyle karşılaşınca intikam için Ceren'in videosunu Tuğrul'a verdi. Tuğrul, İlyas'a videoyu gösterip onu kışkırtınca ikili arasında kavga çıktı. Büyük bir öfke patlaması yaşayan İlyas, Ceren'den hesap sormak istedi ancak Melike bunu engelledi. Suçun çocukta değil anne babada olduğunu hatırlatan Melike, İlyas'ı sakinleştirmeyi başardı.

İlyas, Ceren'in videosunu öğreniyor;

İzlemek için tıklayınız

ORMANDAKİ GİZEMLİ ADAM KİM?

'Oğlum'un gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Olay gününe dair kafaları karıştıran anların ekrana geldiği sahnede Kaan, Melahat'ın yanından ayrılıp ormanda başka yöne doğru giderken gizemli bir adamla karşılaşıyor. Ellerindeki siyah eldivenin dikkat çektiği bu kişinin kim olduğu merak konusu olurken akıllara "Kaan'ın katili bu gizemli adam mı?" sorusu geliyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum'un 9. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

'Oğlum', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!