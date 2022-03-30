'Zeynep' oğlunun güvenini kazanmaya çalışıyor!

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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 8. bölümüyle ekrana gelecek. Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren'in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer. Bu sırada Ceren'in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir.

Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener. Tuğrul ise artan sosyal baskısından kurtulmanın yolunu ararken Canan'ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir. Bu tavsiye Demet ve Efe'nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep'in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 8. Bölüm Tanıtımı;

Oğlum'un 8. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;