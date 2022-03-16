'Efe'nin akıl sağlığı için karar veriliyor!

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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 6. bölümüyle ekrana gelecek. Zeynep ve Melike'nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe'nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır. Karar, İlyas ve Melike tarafından sevinçle karşılansa da heyet esnasında olan bir hadisenin Tuğrul'un avukatı Nedim tarafından öğrenilmesi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu büyük değişiklikten sonra iki aile için de hiçbir şey kolay olmayacaktır...

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 6. Bölüm Tanıtımları;

Oğlum'un 6. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;