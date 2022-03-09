'Melike' oğlunun acısına daha fazla dayanamıyor!

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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 5. bölümüyle ekrana gelecek. Efe içinde bulunduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan'ın iş birliği ile bir plan yapar. Tuğrul'un planı Demet'in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

"Oğlum" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Oğlum'un 5. Bölüm Tanıtımları;

Oğlum'un 5. Bölüm Ön İzleme Sahneleri;