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Çarpıcı hikayesiyle her çarşamba büyük ilgi gören 'Oğlum'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Demet, Efe ile anlaşmayı ve ona bir adım daha yaklaşmayı başarırken sözleri akıllarda soru işaretleri yarattı. "Keşke her biri bu acıyla yaşamayı öğrendi diyebilseydim size. Ama olmadı, biri yapamadı..." diyen Demet'in bahsettiği kişi kimdi?

'Oğlum', üçüncü bölümüyle AB'de 5.58 izlenme oranı (rating), 13.27 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 5.01 izlenme oranı (rating), 10.70 izlenme payı (share), TOTAL'de 4.86 izlenme oranı (rating), 10.73 izlenme payı (share) elde etti.

İşte o anlar;

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EFE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarının ardından büyük bir korku yaşarken karakolun önünde babasıyla karşılaştı. Küçük çocuk koşarak babasına sarılırken tam o sırada karakola getirilen İlyas da bu anlara şahit oldu. Tuğrul'la karşı karşıya gelen İlyas'ın çaresizliği yüreklere dokundu. Efe'nin olay yerinde yaşadıklarını öğrenen Tuğrul, polisleri suçlayıp şikayetçi olacağını söylerken Sedat'tan karşı hamle geldi. Sedat, kanlı gömleği Zeynep'in teslim ettiğini söyledi ve Tuğrul'un ifadesini aldı. Tuğrul, tüm suçu karısının üstüne atarak Zeynep'in yalan söylediğini iddia etti. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Efe ise Kaan'ı öldürmediğini söyleyerek ifadesini değiştirdi.

Efe ifadesini neden değiştirdi?

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TUĞRUL'DAN ŞOKE EDEN İTİRAF

Tuğrul, Zeynep'ten gömleği teslim ettiği için hesap sorarken ikili arasında yüzleşme yaşandı. Zeynep'i bir uçurum kenarına getirip aşağı atmakla tehdit eden Tuğrul öfkesine hakim olamadı. Zeynep, Tuğrul'a babalık yapmadığını, sevgisiz ve ilgisiz olduğunu söylerken buna karşılık Tuğrul'un Efe'yi istemediğini söylemesi ise izleyenleri şoke etti.

Zeynep ve Tuğrul'un yüzleşmesi;

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SEDAT, İLYAS'I SERBEST BIRAKTI

İlyas'ın tutuklandığını duyan Melike ve Ceren bir yıkım daha yaşarken Sedat, vicdanına karşı koyamayarak İlyas'ı serbest bıraktı. Tuğrul'dan İlyas'ın Efe'ye saldırdığını duyan Zeynep ise hızla karakola giderek oğlunu eve götürmek istedi. Zeynep'i sakinleştirmek Sedat ve Demet için hiç kolay olmadı.

"İntikam bile aldırmıyor bana..."

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EFE YENİDEN KAAN'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Efe'nin fotoğrafları internete sızınca insanların tepkisiyle karşılaşan Zeynep ve Tuğrul giderek köşeye sıkıştı. Olayları öğrenen Canan, kızı Zeynep'e destek olmak için yanına gelirken Zeynep'in annesine karşı olan tavrı dikkat çekti ve ikili arasındaki kırgınlığa dair ilk sinyaller verildi. Efe ailesiyle yaşadığı sorunları Demet'le paylaşmaya başlarken babasının onu istemediğini duyduğunu, ailesinin yalan söylemesine üzüldüğünü söyleyen Efe anlattıklarıyla Demet'i derinden etkiledi. Canan, gazetecilerin Tuğrul ve Zeynep'le konuşmak istemesini fırsata çevirerek ikilinin insanların karşısına çıkıp iyi bir aile profili çizmeleri ve oğullarının katil olmadığını savunmaları gerektiğini söyledi. Zeynep buna sıcak bakmasa da oğlu için Tuğrul ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamalarında mutlu bir aile profili çizen Zeynep ve Tuğrul yalan söylerken onların yalan açıklamalarını dinleyen Demet ise videoyu Efe'ye izletti çünkü küçük çocuğun doğru olanı yapacağından emindi. Ailesinin söylediği yalanları duyan Efe, kendisini görmeye gelen annesine kızarak yeniden Kaan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Zeynep ve Tuğrul'da basın açıklaması;

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Efe gerçekleri seçti;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Oğlum'un dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Efe'nin cezaevine gönderildiği tanıtımda küçük çocuğun tedirgin halleri dikkat çekerken yanına gelen diğer çocukların ona nasıl davranacağı merakla bekleniyor. Efe'nin avukatı İlyas'la görüşerek sus payı teklif ederken İlyas öfkeden çıldırıyor. Melike, Zeynep'in kapısına giderek konuşmak isterken "Benim oğlumu o çocuk öldürmedi, benim oğlumu siz öldürdünüz!" sözleriyle herkesi şoke ediyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum'un 4. Bölüm Tanıtımı;

'Oğlum, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!