Oğlu doğum lekesinden utanınca aynı doğum lekesini dövme olarak yaptırdı

2020 yılında Kanada'da meydana gelen bir olay, ebeveynlerin çocukları için her şeyi yapabileceğinin harika bir örneği.

O zamanlar 8 yaşında olan Derek Jr. göğsünün bir bölümünü kaplayan büyük, pembe renkli bir doğum lekesiyle dünyaya geldi. Ailecek yüzmeye gittikleri bir gün, baba Derek Prue Sr. oğlunun diğer insanların yanında doğum lekesinden kaynaklanan bir utanç yüzünden tişörtünü çıkarmak istemediğini fark etti.

Baba, oğluna o an için müdahale etmese de aklına bir fikir geldi. Eşinin de yardımıyla çeşitli bahaneler uydurarak, küçük çocuğun doğum lekesinin farklı açıdan birçok fotoğrafını çekti. Fotoğraflarla beraber bir dövme sanatçısı olan Tony Gibbert'a başvurdu.