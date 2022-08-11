Oğlu denize düştü! Kurtarmak için canını verdi!

DHA

Hatay'da, Arsuz-İskenderun kara yolu üzerindeki sahilde dalgakıran üzerinde oynayan 13 yaşındaki Nejdet Kaynak, dengesini kaybedip denize düştü.

OĞLUNU KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden Abdulkadir Kaynak (45), oğlunu kurtarmak için suya atladı.

BABA VE OĞLU DENİZDEN ÇIKARILDI

Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Baba ve oğlu, çağırılan ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı.

OĞLU İÇİN CANINI VERDİ

Ancak Abdulkadir Kaynak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.