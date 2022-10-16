Oğlu araya girdi, kendi silahıyla vurulup öldü

DHA

Kocaeli'de, husumetlisi ile tartışan Tahsin Yıldız, kendisine ait silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Tahsin Yıldız, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu A.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada Tahsin Yıldız, tabancasını ateşlemek istedi. Ancak oğlu F.Y. araya girerek engel olmaya çalıştı.

Çıkan arbedede silah ateş alınca, Tahsin Yıldız göğsünden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ı Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.