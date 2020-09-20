Galatasaray’ın Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Mücadeleye yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 72. dakikada Sofiane Feghouli’nin yerine dahil oldu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."