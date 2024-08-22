Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek 110. Dönem ÖGG sınavı için geri sayım sürüyor. ÖGG takvimi 2024 ile sınav tarihi belli olmuştu. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı Ağustos ayında yapılacak olup sınav soruları ve cevaplar adaylar ile paylaşılacak. Peki EGM 110. Dönem Özel Güvenlk Sınavı ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte, ÖGG sınavı hakkında detaylı bilgiler.