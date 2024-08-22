ÖGG takvimi 2024: EGM 110. Dönem Özel Güvenlk Sınavı ne zaman yapılacak, hangi gün?
ÖGG sınav takvimi 2024 ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı tarihi belli oldu. Takvime göre, Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı Ağustos ayında uygulanacak. 110. Dönem ÖGG sınavı giriş belgesi ÖGNET sistemi üzerinden paylaşıldı. Sınava katılım sağlayacak adaylar bu noktada ''EGM 110. Dönem Özel Güvenlk Sınavı ne zaman yapılacak, hangi gün?'' sorularına yanıt arıyor.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek 110. Dönem ÖGG sınavı için geri sayım sürüyor. ÖGG takvimi 2024 ile sınav tarihi belli olmuştu. Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi sınavı Ağustos ayında yapılacak olup sınav soruları ve cevaplar adaylar ile paylaşılacak. Peki EGM 110. Dönem Özel Güvenlk Sınavı ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte, ÖGG sınavı hakkında detaylı bilgiler.
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AĞUSTOS 2024 ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
110. Temel Eğitim 86. Yenilime Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı tarihi belli oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre 110. Dönem ÖGG Sınavı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.
26 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında uygulamalı atış sınavı yapılacak ve atış puanları ÖGNET'e veri girişi gerçekleşecek.
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2024 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
110. dönem ÖGG soru ve cevapları 27 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılacak. Sorulara itirazlar 27-29 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
ÖGG sonuçları, 13 Eylül'de ÖGNET üzerinden ilan edilecek.
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ÖGG SINAVI NEDİR?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, özel güvenlik sertifikası alabilmek için zorunludur ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir.
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ÖGG 2024 SINAV TAKVİMİ
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı: 20 Ekim 2024 Pazar
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı: 15 Aralık 2024 Pazar
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