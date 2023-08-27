ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 ÖGG sınavı geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları sonuçları beklerken bir yandan da netlerini hesaplamak için soru ve cevapların yani ÖGG cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.