ÖGG soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! ÖGG sınavı soru ve cevapları
ÖGG sınavının ardından sınava giren güvenlik görevlisi adayları merak içerisinde soru ve cevapları ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soru ve cevapların merak edilen tarih açıklandı. İşte ÖGG soru ve cevap tarihi...
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Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları geçtiğimiz gün gerçekleşen sınavın ardından sonuçları kontrol etmek isteyen özel güvenlik görevlisi adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG cevap anahtarı tarihi açıklandı. İşte 2023 ÖGG soru ve cevap tarihi...
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ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 ÖGG sınavı geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları sonuçları beklerken bir yandan da netlerini hesaplamak için soru ve cevapların yani ÖGG cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre 2023 ÖGG cevap anahtarı 29 Ağustos Salı günü açıklanacak.
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları EGM tarafından 15 Eylül 2023'te açıklanacak.