ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?
ÖGG 106. Temel Eğitim sınavına giren özel güvenlik görevlisi adayları ve 82. Yenileme Sınavı'na giren güvenlik görevlileri heyecan içerisinde sınav sonuçlarını araştırıyor. Sınav sonuçlarıyla ilgili ise ön bilgi sahibi olmak isteyenler cevap anahtarını merak ediyor. Peki, ÖGG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
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ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı bugün yapıldı. Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları merak içerisinde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öte yandan gözler ise sınavın soru ve cevaplarında... Peki, ÖGG cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
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ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları sonuçları beklerken bir yandan da netlerini hesaplamak için soru ve cevapların yani ÖGG cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre 2023 ÖGG cevap anahtarı 19 Aralık Salı günü açıklanacak.
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları EGM tarafından 5 Ocak 2023'te açıklanacak.