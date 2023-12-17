Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ÖGG soru ve cevapları açıklandı mı? Son dakika: ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı sonuç tarihi belli oldu!

        ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?

        ÖGG 106. Temel Eğitim sınavına giren özel güvenlik görevlisi adayları ve 82. Yenileme Sınavı'na giren güvenlik görevlileri heyecan içerisinde sınav sonuçlarını araştırıyor. Sınav sonuçlarıyla ilgili ise ön bilgi sahibi olmak isteyenler cevap anahtarını merak ediyor. Peki, ÖGG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı bugün yapıldı. Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları merak içerisinde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öte yandan gözler ise sınavın soru ve cevaplarında... Peki, ÖGG cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları sonuçları beklerken bir yandan da netlerini hesaplamak için soru ve cevapların yani ÖGG cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

        • 3

          Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre 2023 ÖGG cevap anahtarı 19 Aralık Salı günü açıklanacak.

        • 4

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları EGM tarafından 5 Ocak 2023'te açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Kupa, Türkiye'nin olacak!
        Kupa, Türkiye'nin olacak!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Manhattan mı Maslak mı?
        Manhattan mı Maslak mı?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa