ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları sonuçları beklerken bir yandan da netlerini hesaplamak için soru ve cevapların yani ÖGG cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.