Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 103. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Türkiye'nin dört bir yanında onlarca adayın ter döktüğü 103. dönem ÖGG sınavının ardından resmi açıklama yapılmış ve sınavın soruları ile cevapları katılımcılar ile paylaşılmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrilmişti. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonrası gözler sonuçlara çevrildi. 24 Haziran 2023 tarihindeki sınavda ter döken adaylar; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

        • 2

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 18 Temmuz itibariyle adayların erişime açılacak.

          Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        • 3

          Sınav takviminde şu bilgilere yer verildi;

          "18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

          19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

          25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."

          2023 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        • 4

          ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        • 5

          ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

          Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

          Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

          Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!
        İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Filenin Sultanları yurda döndü
        Filenin Sultanları yurda döndü
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Bodrum’da evlendiler
        Bodrum’da evlendiler
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!